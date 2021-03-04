شكرا لقرائتكم خبر «ترشيد» تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بمبنى وزارة الخارجية 33% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) أعمال إعادة تأهيل المقر الرئيس لوزارة الخارجية بالرياض، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 30 ألف م2، ويعمل به نحو 1,500 موظف.

وستقوم الشركة بتطبيق سبعة معايير أساسية لرفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في الوزارة.

وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة ترشيد وليد الغريري أن الشركة أجرت المسوحات الميدانية والدراسات الفنية قبل البدء بتنفيذ المشروع، وتبين أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وإدارة المبنى، الذي سيجعل مقر الوزارة أكثر كفاءة وقدرة على استهلاك وترشيد الطاقة، متوقعا أن تحقق ترشيد وفرا في الاستهلاك الكهربائي بأكثر من 5.7 ملايين كيلو واط ساعة سنويا، أي أكثر من 33% من إجمالي الاستهلاك العام الحالي.

وبين أن من أبرز معايير إعادة التأهيل داخل مبنى الوزارة؛ تحديث نظام إدارة التكييف، وتحسين عمل نظام مياه التبريد من خلال التحكم بالمضخات، وترقية بعض وحدات نظام مناولة الهواء، بالإضافة إلى استبدال الإضاءة الحالية بأنظمة حديثة تعمل بتقنية الليد، وترقية نظام التحكم (BMS) للأنظمة الميكانيكية والكهربائية للمقر، وربط جميع الأنظمة والتقنيات الخاصة بالتكييف والنشاط الكهربائي بهذا النظام.