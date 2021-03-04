بيع 1036 وحدة بـ 1.8 مليار في دبي هذا الأسبوع

دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 1149 مبايعة بقيمة 2.42 مليار درهم، منها 113 مبايعة للأراضي بقيمة 548.09 مليون درهم و1036 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.87 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 309 ملايين درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 101 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.99 مليار درهم منها 94 رهن أراض بقيمة 707.17 مليون درهم و265 رهن فلل وشقق بقيمة 1.28 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ميناء جبل علي بقيمة 480 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 295 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 121.89 مليون درهم كان أهمها في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة امس الخميس تسجيل 186 مبايعة بقيمة 468.53 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 60.7 مليون درهم و174 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 407.83 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الرفاعة.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

منطقة الخليج التجاري تصدرت المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 622.86 مليون درهم منها 10 رهونات أراض بقيمة 31.26 مليون درهم و52 رهن فلل وشقق بقيمة 591.59 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ميناء جبل علي بقيمة 480 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 36 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 31.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 9 ملايين درهم.