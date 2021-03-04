شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأمريكية تزامنا مع استقرار العائد على السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات فضلا عن استقرار العائد على سندات الخزانة.



وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد سجل مستوى 745 الف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى بلوغ مستوى 750 ألف طلب.



هذا، وقد استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستوى 1.47%، وذلك بعد الصعود أعلى مستوى 1.6% للمرة الأولى من أكثر من عام يوم الجمعة الماضية.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إلقاء رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خطاب للتحدث عن السياسة النقدية للبنك المركزي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 31320 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3824 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 13008 نقاط.