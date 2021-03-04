شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض مع عودة ضغوط الدولار على السلع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل ضغوط الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي ضغط على السلع والمعادن.



ويتلقى النحاس المزيد من الدعم في ظل انتعاش الطلب الصيني على المعادن الصناعية نتيجة التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.



وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 115 مليون حالة إصابة على مستوى العالم بينما ارتفع عدد الوفيات أعلى مليونين و600 ألف حالة.



ويرى مراقبون أن توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم من شأنه أن يسهم في السيطرة على تفشي المرض.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 4.03 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 4.15 دولار وأقل سعر عند 3.93 دولار.