الاقتصاد

النحاس ينخفض مع عودة ضغوط الدولار على السلع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل ضغوط الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي ضغط على السلع والمعادن.


ويتلقى النحاس المزيد من الدعم في ظل انتعاش الطلب الصيني على المعادن الصناعية نتيجة التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة .


وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 115 مليون حالة إصابة على مستوى العالم بينما ارتفع عدد الوفيات أعلى مليونين و600 ألف حالة.


ويرى مراقبون أن توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم من شأنه أن يسهم في السيطرة على تفشي المرض.


من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.


وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 4.03 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 4.15 دولار وأقل سعر عند 3.93 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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