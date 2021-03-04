شكرا لقرائتكم خبر مجلس التعاون: السعودية أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز مناخها الاستثماري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقى المندوب الدائم لمملكة البحرين ورئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجنيف السفير الدكتور يوسف بوجيري بيانا باسم دول مجلس التعاون في سياق أعمال المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للسعودية في منظمة التجارة العالمية في جنيف.

وعبرت دول المجلس في بيانها المشترك عن ترحيبها بالتحولات الإيجابية والنمو الاقتصادي الذي شهدته المملكة، ولا سيما في إطار رؤية 2030، منوهة بتنفيذ المملكة عددا من الإصلاحات الهيكلية، وإحرازها تقدما كبيرا في تعزيز مناخها الاستثماري عبر فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي، وتنفيذ التغييرات القانونية والمؤسسية لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار.

وختم البيان بالتطلع إلى الاهتمام الكبير وفرص الاستثمار المستقبلية في المملكة وإمكاناتها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة، وبتأكيد دور المملكة كمؤيد قوي وطويل الأمد لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، وتأكيد دورها النشط والبناء في العديد من المفاوضات وعملها الرائد داخل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون، لحماية حقوق الدول النامية.