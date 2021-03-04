شكرا لقرائتكم خبر مجلس التعاون: السعودية أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز مناخها الاستثماري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعبرت دول المجلس في بيانها المشترك عن ترحيبها بالتحولات الإيجابية والنمو الاقتصادي الذي شهدته المملكة، ولا سيما في إطار رؤية 2030، منوهة بتنفيذ المملكة عددا من الإصلاحات الهيكلية، وإحرازها تقدما كبيرا في تعزيز مناخها الاستثماري عبر فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي، وتنفيذ التغييرات القانونية والمؤسسية لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار.
وختم البيان بالتطلع إلى الاهتمام الكبير وفرص الاستثمار المستقبلية في المملكة وإمكاناتها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة، وبتأكيد دور المملكة كمؤيد قوي وطويل الأمد لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، وتأكيد دورها النشط والبناء في العديد من المفاوضات وعملها الرائد داخل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون، لحماية حقوق الدول النامية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس التعاون: السعودية أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز مناخها الاستثماري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.