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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 450 ألف زيارة لتطبيق «سكني» خلال فبراير 2021، بحسب إحصائية صادرة عن البرنامج، بمعدل تجاوز 16 ألف زيارة يوميا.

وتجاوز عدد مرات التفاعل عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر 25,940 تفاعلا، فيما قدم مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 أكثر من 95 ألف رد على اتصالات الأسر السعودية، ونفذ موقع «سكني» أكثر من 8 آلاف طلب واستفسار من خلال خدمة «راسلنا» على الموقع، وتمت معالجة 11,940 اعتراضا من خلال أيقونة «تحدث معي»، وتستمر منصة «سكني» (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة.

ويستعرض تطبيق وموقع «سكني» 95 مشروعا توفر 141,410 وحدات سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 217 مخططا توفر 178,489 أرضا سكنية حول المملكة.