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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فريق استراتيجية تكامل الأسواق المالية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنبثق من لجنة رؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال، ناقش خلال اجتماعه عبر تقنية الاتصال المرئي، مسودة الإطار التنظيمي العام للترخيص البيني للمنتجات والأدوات الاستثمارية بشكل عام التي يشملها الترخيص البيني بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون. كما ناقش مسودة الإطار التنظيمي للترخيص البيني للصناديق الخاصة والعامة للاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بعد وضع التعديلات القانونية عليه، والصيغة النهائية لنموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات (اعرف عميلك) KYC، والبرنامج الزمني المقترح من قبل دول مجلس التعاون لتنفيذ المبادرات لتعميق التنسيق بين هيئات أسواق المال بدول المجلس وآلية تنفيذ تلك المبادرات.



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