الغذاء والدواء

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وركزت الورشة الأولى التي أقيمت أمس الأول على الأجهزة والمنتجات الطبية، بينما ستتناول ورشتا العمل الثانية والثالثة موضوعات التيقظ الدوائي، والسلامة الدوائية، وستقام الثلاثاء 25 رجب 1442، و10 شعبان 1442.
وتنعقد هذه الورش تنفيذا لتوصيات الاجتماع الأول لرؤساء الهيئات التنظيمية للأدوية الوطنية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في عاصمة جمهورية إندونيسيا خلال نوفمبر 2018م.
وتهدف تلك الورش والدورات التدريبية إلى تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي لرفع كفاءة الأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء وتبادل الخبرات بينها.
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