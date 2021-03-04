شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» لا تستبعد طرح «الياه سات» في الوقت المناسب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها، إن شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، عقدت اجتماعات مع بنوك بخصوص طرحها العام الأولي المزمع.

و«الياه سات» المملوكة من قبل «مبادلة للاستثمار»، ولها خمسة أقمار صناعية تخدم أكثر من 150 بلداً، وفقاً لموقعها الإلكتروني. وقالت «مبادلة» في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها لا تعلق على التكهنات، وإنها قد «تقرر تسييل أصول معينة في الوقت المناسب، إذا سنحت فرص بالسوق».

وكان علي الهاشمي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «الياه للاتصالات الفضائية» قال في وقت سابق من شهر فبراير/ شباط إن شركة مبادلة للاستثمار، مالكة الشركة تدرس طرحها للاكتتاب العام. وأوضح الهاشمي رداً على سؤال خلال لقاء مع «بلومبيرج» في 21 فبراير/ شباط: «تدرس مبادرة هذا الاكتتاب ملياً، وما استطيع قوله هو أن الوضع المالي لـ«الياه سات» قوي، ما يجعلها مؤهلة لعملية الاكتتاب العام، لكن يتعين على «مبادلة» اتخاذ القرار النهائي».

يشار إلى أن شركة «الياه سات للاتصالات الفضائية» ومقرها أبوظبي، توفر خدمات تشغيل الأقمار الصناعية الثابتة والمتنقلة، وتقدم حلول اتصالات فضائية لأكثر من 150 دولة في أنحاء أوروبا كافة والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا.