روبوتات تلبي 200 طلبية «كارفور» في الساعة

دبي: حمدي سعد

أكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن دولة الإمارات تستهدف أن تكون ضمن الدول الأولى عالمياً في بناء أنظمة الروبوتات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بهدف تسهيل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة من المؤسسات والجهات الحكومية وللأفراد.

أضاف العلماء: إن القطاع الحكومي والخاص سيشهد توسعاً خلال الفترة المقبلة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الروبوتات بالعديد من المجالات المختلفة، لا سيما في الموانئ والمطارات والتسويق والتجزئة وغيرها من القطاعات توفيراً للوقت والجهد.

جاءت تصريحات العلماء، على هامش تدشين أول مركز آلي لتحضير الطلبات عبر الإنترنت مدعوم بالروبوتات والذكاء الاصطناعي كانت قد دشنته شركة «ماجد الفطيم» في «كارفور- ابن بطوطة مول».

وافتتحت «ماجد الفطيم»، أول مركز آلي لتحضير الطلبات عبر الإنترنت مدعوم بالروبوتات والذكاء الاصطناعي الأول من نوعه في المنطقة، بالتعاون مع شركة Takeoff الأمريكية، التي تقدم حلولاً تقنية متقدمة لتطوير تجارة التجزئة الإلكترونية، ويعمل المركز على أتمتة مهمة إدارة الطلبات وتقليص الوقت المطلوب لمعالجتها إلى النصف.

توسعات

وكشف هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للتجزئة» عزم الشركة افتتاح مركز مماثل لها في أبو ظبي قبل نهاية العام الجاري2021 ومركزين آخرين في دبي ومدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال النصف الأول 2021، وبذلك يصبح مجموع المراكز التي تخطط الشركة لتطويرها أربعة مراكز مؤتمتة في 2021.

وقال ويس: يعمل المركز على أتمتة مهمة إدارة الطلبات مع القدرة على مناولة 200 طلب في الساعة، وبطاقة تصل إلى 8 آلاف منتج يمكن رفعها إلى نحو 12 ألف في حال زيادة الطلبات.

ورداً على تأثير عملية الأتمتة على الوظائف التقليدية؛ قال ويس: تؤدي عملية الأتمتة في مركز تحضير الطلبات إلى تقليص العمالة بنحو 60% إلا أن التوسعات الجديدة والمتواصلة لفروع «كارفور» في الأسواق الـ 17 التي تعمل بها «ماجد الفطيم»، تمكن من استيعاب هذه العمالة في وظائف أخرى، حيث تعتزم الشركة افتتاح نحو 100 فرع «كارفور» جديد خلال 2021، مقارنة بـ 51 فرعاً خلال 2020 ما يعني التوسع في التوظيف.

تكنولوجيا جديدة

وسيحظى سكان المناطق المحيطة بـ «ابن بطوطة مول» بالمزيد من الراحة عند طلب مشترياتهم من كارفور، لا سيما بعد تطبيق التكنولوجيا الجديدة، حيث تنتقل الطلبات تلقائياً إلى النظام الذي يتحكم ويدير منشأة التخزين الآلية، والتي تتضمن أيضا قسم للأطعمة المبردة، في سابقة فريدة من نوعها بالنسبة لمركز آلي لتلبية الطلبات.

وتقوم أجهزة متخصصة بالجرد باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد مساحة التخزين للسلع حسب شعبية كل سلعة، ما يحسن بشكل كبير من توافر المخزون، ويتم تجهيز كافة الطلبات في غضون خمس دقائق، وبالتالي تقليص الوقت بين الطلب والتوصيل إلى النصف.

وسجلت كارفور، في أعقاب انتشار جائحة كوفيد-19 ارتفاعاً بنسبة 220% في الطلبات عبر الإنترنت في العام 2020، ما أدى إلى قيامها بتسريع خطط النمو للبيع عبر الإنترنت.

ونتيجةً لذلك، قامت «ماجد الفطيم» بافتتاح مركز تلبية الطلبات في القرهود بدبي، في غضون 5 أسابيع وعملت على تزويد العديد من فروعها بالإمكانيات اللازمة لتلبية الطلبات عبر الإنترنت.