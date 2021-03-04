شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تتعاون مع «جي إس إنرجي» في تصدير وقود الناقلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، خلال زيارة عمل افتراضية لجمهورية كوريا، مع الدكتور يونمو سونج، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، وجرى خلال الزيارة الافتراضية توقيع اتفاقية بين «أدنوك» ومجموعة «جي إس إنرجي» الكورية لاستكشاف الفرص في مجال تطوير اقتصاد الهيدروجين في أبوظبي وتصدير وقود الناقلات.

كما تم خلال اللقاء، الذي حضره يونجسو هوه، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إس إنرجي»، بحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية وجهود الحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز التعاون الصناعي من خلال تطوير الفرص الواعدة في مجال الهيدروجين، وذلك بالاستفادة من علاقات الصداقة القوية التي تربط بين البلدين.

علاقات استراتيجية

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تمتلك دولة الإمارات علاقات استراتيجية وثيقة مع جمهورية كوريا، تشمل قطاعات متعددة، وتعد هذه الاتفاقية امتداداً للشراكة التاريخية بين أدنوك ومجموعة جي إس إنرجي الكورية.

وتمتد علاقات التعاون بيننا لتشمل الشراكة في قطاع النفط والغاز؛ إذ تعد الشركات الكورية من أهم شركاء أدنوك في عدد من مناطق الامتياز في إمارة أبوظبي، كما تقدم شركات المقاولات الكورية مساهمات كبيرة ومهمة في مشاريعنا في مختلف مراحل وأعمال النفط والغاز، كما تستورد كوريا حالياً ما يقرب من 10% من احتياجاتها من النفط الخام من دولة الإمارات».

وأضاف الجابر: «ضمن سعينا المستمر للاستفادة من علاقات الشراكة الناجحة، نتطلع لتوسعة مجالات التعاون مع شركائنا في مجموعة جي إس إنرجي من خلال دراسة فرص الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأزرق الناشئ في إمارة أبوظبي، وفي مجال التكرير والبتروكيماويات في الرويس».

تجاوز كوفيد-19

وتضمنت الزيارة الافتراضية الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في سعيهما لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيدـ19، عروضاً تقديمية من ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وشركة مصدر، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومسؤولين تنفيذيين من دوائر أدنوك.

كما عقد د. سلطان أحمد الجابر لقاء مع يونجسو هوه، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إس إنرجي» لقاء تم خلاله استعراض فرص التعاون المحتمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مختلف القطاعات.

عمل مشترك

وقال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إس إنرجي»: «بصفتنا مسهماً وشريكاً في امتيازات التنقيب والإنتاج في أدنوك، نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية ومتحمسون جداً لتعزيز التعاون عبر العمل المشترك للاستفادة من الفرص التي يوفرها قطاع الهيدروجين الأزرق».

طاقة نظيفة

وتعزز الاتفاقية التي وقعتها أدنوك مع مجموعة «جي إس إنرجي»، أسس التعاون في مجال الطاقة منخفضة الكربون والابتكار، من خلال تركيزها على فرص النمو والتطور في مجالي الهيدروجين الأزرق ووقود الناقلات التي تمتلك آفاقاً رحبة للنمو والتطور ضمن جهود تنويع مزيج الطاقة العالمي. وتسهم الاتفاقية أيضاً في بناء مزيد من الشراكات وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، والاستفادة من الفرص التي تسهم في تعزيز التعاون الصناعي عبر الاستفادة من الريادة الإقليمية لدولة الإمارات وكوريا في مجالي التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة.