شكرا لقرائتكم خبر عن المركز التربوي للغة العربية بالشارقة يحتفي باليوم الخليجي للموهبة والإبداع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بمناسبة اليوم الخليجي للموهبة والإبداع، الموافق الثالث من شهر مارس من كل عام، احتفى مكتب التربية العربي لدول الخليج بالطلبة الموهوبين والمبدعين، وذلك دعماً للبرامج المقدمة لهم بغرض اكتشاف قدراتهم ومجالات إبداعهم.

وفي هذا الإطار نظم المركز، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عدة فعاليات منها ندوة نظمها عن بعد مساء أمس بعنوان: «استراتيجيات حديثة لتنمية الإبداع اللغوي والموهبة في مدارسنا» بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الموهبة والإبداع في اللغة العربية.

وجاء موضوع الندوة لتسليط الضوء على عدة موضوعات في المجال، حيث شارك فيها كل من: الدكتور محمد المرسي بورقة بعنوان: (قراءة الصورة وتنمية الإبداع اللغوي)، والدكتور معاطي محمد نصر بورقة بعنوان: (علم اللغة العربية وتنمية الإبداع اللغوي)، كما شاركت الدكتورة نجوى الحوسني بورقة بعنوان: (الإبداع في تدريس اللغة)، والدكتور عيسى صالح الحمادي بورقة بعنوان: (القراءة الإبداعية وتعليم اللغة العربية في مدارسنا).