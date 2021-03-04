شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج أبطال «الإماراتيين» في بطولة فزاع للرماية بالسكتون للمواطنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت الأربعاء مسابقة فئة الرجال الإماراتيين، ضمن بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ميدان الرماية المخصص في منطقة الروية بدبي.

وشهدت منافسات فئة الرجال المواطنين مشاركة 192 رامياً تنافسوا في التصفيات التي امتدت منذ شهر ديسمبر الماضي، وصولاً إلى النهائي الذي أقيم الأربعاء، وسط مستويات قوية لحصد لقب البطولة هذا الموسم.

ونال محمد سعيد فهم، المركز الأول في فئة الرجال المواطنين، محققاً مجموعاً قدره 79 ( 4 إكس)، يليه بالمركز الثاني محمد صالح المنهالي بالعلامة 78 (6 إكس) وبالمركز الثالث خالد محمد القايدي بالعلامة 77 (3 إكس).

كما تم تتويج الفائزين بفئة الناشئين المواطنين، التي اختتمت في وقت سابق، وحقق فيها المركز الأول نايف سعيد الكثيري بالعلامة 79 (3 إكس)، يليه ثانياً أحمد محمود الدرعي بالعلامة 77 (إكس واحدة) بعدما تفوق في الجولة الفاصلة، لتحديد كسر التعادل على حسن حمدان المحرمي الذي جاء ثالثاً.

وقام بتتويج الفائزين عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور المقدم خليفة عبيد السويدي، نائب رئيس اللجنة المنظمة.

مصرفي متقاعد يضرب مثالاً مميزاً

وجاء فوز محمد سعيد فهم بالمركز الأول في فئة الرجال، وسط فرحة كبيرة من زملائه الرماة الذين يعتبرونه بمثابة الأخ الكبير لهم، وهو المشارك من رأس الخيمة ويبلغ من العمر 55 عاماً، وكان يعمل في المصرف المركزي، وقال: «أعشق الرماية وتحديداً السكتون، حيث تعد رياضة تراثية تعلمتها من الأجيال المتعاقبة في عائلتي، وواظبت عليها دائماً كهواية محببة لي، وأشارك في هذه البطولة منذ انطلاقتها في النسخة الأولى، وسبق أن حققت المركز الأول في الفئة المفتوحة عام 2009».

وتابع: «أحاول نقل هذه الرياضة التراثية إلى أبنائي أيضاً، وحقق ابني صقر فهم المركز الثالث في مسابقة إسقاط الصحون للمواطنين في هذه النسخة، وسنحرص دائماً على المشاركة والتنافس كلما سنحت لنا الفرصة، حيث لا تدخر اللجنة المنظمة جهداً في دعم جميع المشاركين».

الجد وراء نجاح الحفيد

كشف نايف الكثيري، الفائز بالمركز الأول في فئة الناشئين والمشارك من أبوظبي، أن سر تفوقه هو تدريبات جده، الذي علمه رماية السكتون، ويحرص دائماً على منحه أسرار هذه الرياضة التراثية ويحفزه على التفوق فيها، وقال: «أشارك منذ عدة سنوات، وسبق أن تواجدت على منصات التتويج مرتين هنا في هذه البطولة، وتحديداً في العام الماضي، حققت المركز الأول أيضاً، كما حققت مراكز أولى في بطولات أخرى أقيمت في أبوظبي، وأحرص على خوض التدريبات في مختلف الميادين من أجل اكتساب الخبرة، ومواصلة المسيرة في هذه الرياضة التراثية».