«الإمارات للدراسات» يستقبل السفير السوداني لدى الدولة

أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، اليوم، محمد أمين الكارب، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وذلك في مقر المركز بأبوظبي.

ورحّب النعيمي، بالسفير السوداني في بداية اللقاء، وقال إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيق، تشهد المزيد من التطوير في ظل حرص القيادة الرشيدة للدولة على تعزيزها انطلاقاً مما يربط الدولتين من علاقات أخوية متميزة وراسخة.

وأكد النعيمي للسفير السوداني، أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يسعى إلى القيام بدور فاعل في تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان، الذي يعد من الفاعلين الرئيسيين في النظام العربي، وأضاف أن التعاون مع المراكز البحثية المرموقة في السودان سيوفر نافذة مهمة لفهم أكبر لقضايا إفريقيا.

من جانبه، أشاد محمد أمين الكارب بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات، وثمّن التعاون القائم بين الدولتين في المجالات كافة، ومواقف دولة الإمارات الداعمة لعملية التنمية والاستقرار في السودان. وقال الكارب إن دولة الإمارات تدعم السودان بشكل كبير على الصعيد الإنساني، وخصوصاً مساعدته في التصدي لجائحة «كوفيد- 19» وما واجهه من تداعيات بسبب السيول والفيضانات الأخيرة، مؤكداً أن الإمارات وشعبها لهما مكانة خاصة في قلوب السودانيين. وثمّن الكارب الدور الذي يقوم به مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، كمؤسسة بحثية لها ثقلها على الصعيدين العربي والدولي، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين المركز والمراكز البحثية في جمهورية السودان في مجال إنتاج البحوث العلمية وتبادل الخبراء والباحثين.

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور سلطان النعيمي درعاً تذكارية إلى السفير السوداني، متمنياً له التوفيق في عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.