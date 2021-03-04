شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية الطاولة» تطالب بأجندة واضحة للمسابقات والاهتمام بالمواهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: مسعد عبد الوهاب

طالبت الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة اتحاد اللعبة في اجتماعها العادي الذي عقد في فندق موفنبيك في دبي مساء الأربعاء برئاسة المهندس داوود الهاجري رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، بالعمل على تطوير اللعبة على كل المستويات الفنية والإدارية والتركيز على تطوير المسابقات بأجندة والتركيز على الكشف عن المواهب لدعم المنتخبات الوطنية، علاوة على دعم النشاط النسائي والاهتمام باللاعبات المواطنات اللواتي تعرضن للتجاهل بسبب تكالب الأندية المشاركة في دوري السيدات على التعاقد مع لاعبات محترفات لجلب الفوز على حساب بنات البلد.

جاء ذلك في مقترحات تقدم بها ناديا الشارقة الرياضي للمرأة، والعروبة الرياضي الثقافي، تستهدف الارتقاء باللعبة والعمل على تطوير المسابقات وكوادر اللعبة من لاعبين ولاعبات ومدربين وحكام عبر دورات تدريبية ينظمها الاتحاد بشكل مستمر، وبعد مناقشة المقترحات أحالت «العمومية» المقترحات إلى لجنة المسابقات للدراسة وعرض تقريرها على مجلس الإدارة في وقت لاحق للبت في شأنه.

ودعا مقترحات نادي الشارقة الرياضي للمرأة الذي مثلته في «العمومية» ميثاء بن ضاوي مديرة النادي بالوكالة، والمدرجة في جدول أعمال الاجتماع إلى وضع أجندة واضحة للمسابقات والأنشطة قبل بداية كل موسم رياضي ليتسن للجهاز الفني والإداري تجهيز خطة لفرقها، علاوة على تنظيم دورات تدريبية للاعبات المواطنات لتأهيلهم كمدربات مواطنات، علاوة على تنظيم دورات تدريبية وتحكيمية لتطوير مدربات فرق الأندية لمواكبة تطورات اللعبة علاوة على تنظيم دورة أخرى لتأهيل وصقل الكادر الإداري، بالإضافة إلى فتح مراكز لتدريب كرة الطاولة في إمارة الشارقة بواقع 3 مراكز في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وذلك بدعم مادي وفني من الاتحاد.

كما تضمنت مقترحات نادي الشارقة للمرأة ملاحظات تخص عدم الإبلاغ رسمياً عن مواعيد الدوري قبل فترة زمنية تسمح للأندية بالتعاقدات الرسمية مع لاعبات مقيمات أو محترفات، بالإضافة إلى عدم وضع قواعد وأسس في الدوري للاهتمام باللاعبات المواطنات بشكل خاص وبكافة الفئات العمرية، كما أبدى النادي ملاحظة تخص عدم وجود مهرجانات خاصة بكافة الفئات العمرية، وتركيز دوري كرة الطاولة للسيدات على المقيمات والمحترفات، الأمر الذي جعل الأندية تصب كامل اهتمامها على انتقاء المقيمات وخطف الأسماء اللامعة للفوز بالدوري، مما نتج عنه تجاهل اللاعبات المواطنات، علاوة على عدم وجود لائحة فنية واضحة من الاتحاد ترسل للأندية لتتمكن المدربات من وضع خطط مستقبلية لبدء الموسم، مع ضرورة رفع أجندة بالبطولات والمنافسات نهاية كل موسم ليتم اختيار البطولات المناسبة للموسم القادم.

بناء منتخبات قوية

كما تضمنت مقترحات نادي العروبة التي ناقشها ممثله حمد أحمد الشيخ مناقشة سبل زيادة الدعم المادي لفئة السيدات، ومشاركة اللاعب المقيم في مباريات دوري الفرق كلاعب رقم 3، ومشاركته في فئة الرجال فقط، وتعديل نظام الدوري الحالي لفئتي الأشبال والناشئين ليصبح بنظام أندية المناطق (الشمالية، الوسطى، الشرقية) لمنح اللاعبين الوقت الكافي لمتابعة دراستهم والحد من تكلفة الأندية في المباريات الخارجية، وزيارة مدرب المنتخبات الوطنية لكافة الأندية لاكتشاف المواهب ومتابعة تدريبات لاعبي المنتخبات لفئتي الأشبال والناشئين مرة واحدة شهرياً على الأقل، وطالب ممثل النادي الاهتمام بفئة السيدات من أجل تطور اللعبة نسائياً.

واستعرضت المهندسة مجد البلوشي عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة النسائية نشاط اللجنة خلال الدورة المنصرمة، وأكدت أن الدورة الجديدة ستشهد توسعاً واهتماماً أكبر على صعيد النشاط النسائي من أجل تطويره من خلال التعاون مع الأندية بشكل يخدم بناء منتخبات قوية تمثل الدولة في المحافل الدولية، وأبدى المهندس داود الهاجري رئيس الاتحاد المنتخب للدورة الجديدة بالتزكية تجاوباً مع المقترحات، مشيراً إلى أنها ستدرس وسيؤخذ بكل ما يخدم تطور اللعبة، واعتمدت العمومية خلال الاجتماع التقارير الإدارية والفنية، إلى جانب مناقشة الاقتراحات الواردة من الأندية والتي أحيلت للدراسة.

تزكية الهاجري للرئاسة والأعضاء

وكانت الجمعية العمومية الانتخابية عقدت عقب الاجتماع العادي اجتماعها الانتخابي برئاسة محمد علي العامري رئيس لجنة الانتخابات، واعتمدت خلاله فوز المهندس داوود الهاجري، مرشح نادي النصر برئاسة الاتحاد للدورة الجديدة «2020-2024» بالتزكية، كما تمت تزكية الأعضاء الستة الذي ترشحوا للعضوية لعدم تقدم مرشحين لمنافستهم وهم: إبراهيم العسم مرشح نادي عجمان، وحسن الزرعوني مرشح نادي الشارقة، وأحمد البحر مرشح نادي شباب الأهلي، وعبد الرحمن المنهالي مرشح نادي فلج المعلا، وفيصل مصبح الكعبي مرشح نادي المدام، والمهندسة مجد محمد البلوشي مرشحة نادي الشارقة الرياضي للمرأة للمقعد النسائي.

وحسب البرنامج الانتخابي تم فتح باب الطعون الخميس، وسيغلق في الثامن من مارس الشهر الجاري، لتصدر قرارات الطعون «إن وجدت» يوم 11 مارس، على أن يتم اعتماد وإعلان نتائج الانتخابات النهائية يوم 14 مارس الحالي.

وأبدى المهندس داوود الهاجري سعادته بالنظام الذي ساد الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد، مشيراً إلى أن الدورة الجديدة 2020-2024 ستشهد تغييرات وتطورات كبيرة على مستوى عمل الاتحاد برمته، وأضاف الهاجري: «نبارك لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والسابقين، والمرحلة المقبلة ستكون مختلفة، وستشهد مهام إضافية، أبرزها الحضور الدولي لأعضاء المجلس على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية، وأهنئ الأعضاء وأتمنى أن تتوالى الإنجازات وأن يكون التواصل بصورة جيدة مع الأندية، والعمل بكل جدية لأن شراكة الأندية مهمة جداً فهي عصب الاتحاد».

وختم الهاجري تصريحاته بتوجيه الشكر إلى لجنة الانتخابات برئاسة محمد العامري، مؤكداً أنها أشرفت على الجمعية العمومية الانتخابية باحترافية.