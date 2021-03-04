شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية والأوقاف» تبحث تعزيز التعاون مع إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

التقى الدكتور محمد مطر سالم الكعبي ،رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الأوقاف مع ياقوت خليل قوماس وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، وذلك في إطار زيارة لإندونيسيا في الفترة 4- 6 مارس/ آذار 2021.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الشؤون الإسلامية، وتطوير المؤسسات الوقفية وتعزيز الوسطية والاعتدال، واتفقا على تعزيز التواصل من خلال الزيارات وتبادل الخبرات وإجراء البحوث والدراسات، مشيدان بعمق علاقات الصداقة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا قيادة وشعباً، حيث أعرب رئيس الهيئة عن شكره وإشادته بسفارة الدولة بجاكرتا على تعاونها ومتابعتها الحثيثة لمسار التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الشؤون الدينية والأوقاف.

وأكد الكعبي أهمية العمل لإبراز سماحة الدين الإسلامي الذي يدعو إلى التسامح والتعايش وإعلاء القيم النبيلة، مبيناً أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في العاصمة أبو ظبي تمثل أرضية ثابتة ومنطلق لكل الديانات للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في العالم.

من جانبه أعرب وزير الشؤون الدينية الإندونيسي عن إعجابه بالأسلوب المتطور الذي تنتهجه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في إدارة وتطوير عملها وأنشطتها لتحقيق أهدافها، كما أشاد بأجواء التسامح والتعايش الديني التي تسود المجتمع الإماراتي، والاحترام والتقدير الذي تناله كل الجنسيات الموجودة في دولة الإمارات.