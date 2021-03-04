شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يوقع اتفاقا للحصول على لقاح سبوتنيك الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس إن العراق وقع اتفاقا مع روسيا يستورد بموجبه مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك في) للوقاية من فيروس كورونا.

ويتوقع العراق، الذي يخوض معركة شاقة للحد من انتشار فيروس كورونا، تسلم شحنة من اللقاح في غضون أسبوعين حسبما ورد في بيان نقلا عن وزير النفط إحسان عبد الجبار الذي وقع الاتفاق.

وتلقى العراق يوم الثلاثاء أول 50 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم في شكل تبرع من الصين. وبدأت التطعيمات في اليوم نفسه بدءا بالعاملين في قطاع الصحة وكبار السن وأفراد قوات الأمن.

وستوفر مجموعة سينوفارم حوالي مليوني جرعة من اللقاح على مراحل. كما أبرم العراق اتفاقات للحصول على لقاحات من أسترازينيكا وفايزر.

وسجل العراق ارتفاعا حادا في إصابات كوفيد-19 الشهر الماضي، وسجل أيضا حالات إصابة بإحدى السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

بلغ إجمالي الحالات المسجلة بكوفيد-19 في العراق حوالي 714 ألفا بينها 13507 حالات وفاة حتى الرابع من مارس.

ومنذ ما يقرب من أسبوعين منعت الحكومة معظم حركة السفر بين المحافظات وفرضت حظر تجول على مستوى البلاد اعتبارا من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا في أيام العمل الأسبوعية، ولمدة 24 ساعة يوميا من الجمعة إلى الأحد بعد ارتفاع حاد في الإصابات.