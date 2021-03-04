شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى يطلق أول فرع متنقل فى مصر والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق البنك الأهلي المصري أول فرع متنقل والذي يعد نموذجا جديدا من الفروع يتم تنفيذه لأول مرة في القطاع المصرفي المصري تعظيما لدور البنك الرائد في الشمول المالي وزيادة الوعي المصرفي في إطار خطط الدولة والبنك المركزي للوصول بالخدمة المصرفية لمختلف المناطق الاقل وفرة بالخدمات المصرفية.

وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان الفرع الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط سينطلق أولا من العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة القائمين على تنفيذ تلك المدينة الحيوية لامتداد التنمية والعمران بشكل حضاري لحين انتهاء البنك من تأسيس وتجهيز فرعه بها تزامنا مع افتتاح كل من الحى الحكومي وحي البنوك، مؤكدا على اهتمام البنك الأهلي المصري بدعم خطط الدولة في انتقال الجهات الحكومية والخدمية والبنوك الى العاصمة الإدارية كمركز استراتيجي متكامل للمال والأعمال يخدم كامل الدولة المصرية، ويوفر سبل الدعم الاقتصادي والخدمي لإقليم قناة السويس.

وأكد عكاشة أن الفرع المتنقل تم تجهيزه بناء على دراسات تفصيلية لهذا النموذج من الفروع بما يخدم ملف التحول الرقمي ويدعم الشمول المالي من خلال الوصول إلى مختلف شرائح العملاء، حيث سيتم اتاحته في مناطق متنوعة من الجمهورية طبقا لنتائج الدراسات التي تتم على أماكن الكثافات وتركز العملاء ومدى توافر الخدمات المصرفية بها من أجل تقديم خدماته الفريدة على أوسع نطاق ممكن وبمرونة تامة في التنقل بين تلك الأماكن، مؤكدا على ريادة البنك في اطلاق هذا النموذج من فروعه والذي يأتي تنفيذا لاستراتيجية البنك في تنويع أنماط فروعه لتفي باحتياجات مختلف فئات عملائه، واستكمالا لخطط البنك في التوسع في خدماته الإلكترونية والتي بدأت مطلع عام 2019 بافتتاحه لأول فرع خدمة إلكترونية في مصر"الفرع المميكن".

ومن جانبه أكد اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة عن أهمية الدور الذي يقوم به البنك الأهلي المصري في توفير كافة الخدمات المصرفية للعاملين بالعاصمة الإدارية وحرصه على تلبية كافة احتياجاتهم طوال فترات تأسيس المدينة الى حين انطلاق العمل رسميا بحي البنوك، إدراكا من البنك الأهلي المصري بالأهمية الاستراتيجية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تواجد البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة يتم من خلال مبنى ضخم بقلب حي البنوك بالعاصمة الإدارية وبمساحات إدارية بأعلى مستوى من التأثيث ولكن كانت الرؤية الاستراتيجية للبنك في ظل المتابعة الدورية لاحتياجات العاملين بالعاصمة الادارية ان يتم تقديم الخدمات المصرفية لهم بشكل أكثر مرونة حفاظا على وقتهم وسلامتهم بتوجيه الفرع المتنقل لهم في المرحلة الاولى لإطلاقه.

وأكد أبو الفتوح على نجاح البنك في تجربة تقديم فروع الخدمة الاليكترونية والتي بلغت 22 فرعا تمتد من الاسكندرية حتى أسوان تعزيزا لدور البنك في نشر الثقافة المصرفية والنظم الاليكترونية في كافة المحافظات بالإضافة الى تقديم حلول مبتكرة للمدفوعات الاليكترونية بالتنسيق مع مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية في الدولة، ومن ثم كان من الضروري الاستمرار في الابتكار وفي تنفيذ استراتيجية البنك الالكترونية والسعي للوصول بتلك الخدمات الى تجمعات أكثر للعملاء، فكانت فكرة الفرع المتنقل بكل امكانياته الاليكترونية.

وأشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الى قيام فرق العمل بالبنك وكوادره بجهد وتعاون وباحترافية للوصول الى بيئة عمل صحية في حيز محدود ومتنقل يشتمل على كافة المعدات واساليب الربط بأنظمة البنك لتقديم خدمة مصرفية بجودة عالية تحقق طموحات عملاء البنك وتدعم الشمول المالي والوعي المصرفي عبر شرائح أكثر من المواطنين.

ومن جانبه صرح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن الفروع المتنقلة للبنك ستقدم مختلف الخدمات المصرفية للمساهمة في استقطاب مزيد من العملاء للقطاع المصرفي من خلال التواجد في كافة المحافظات والقرى والمناطق النائية عبر طرق مبتكرة وميسرة وقنوات مصرفية الكترونية حديثة، سواء من خلال تقديم الخدمات التقليدية او الخدمات الذاتية التي يحصل عليها العميل بنفسه.

وأضاف أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري أن الفروع المتنقلة ستقدم مختلف الخدمات المصرفية ومنها فتح كافة أنواع الحسابات، شراء مختلف أنواع الشهادات وربط الودائع، اصدار دفاتر الشيكات، التحويلات بكافة أنواعها، اصدار كافة أنواع البطاقات، الاشتراك في التطبيقات والمحافظ الالكترونية التي يتيحها البنك، ولأول مرة في مصر يحصل العميل على بطاقة الخصم المباشر الخاصة به لحظيا، مؤكدا على الدور الهام الذي يضطلع به البنك في نشر وتدعيم الثقافة والمعرفة المصرفية لأهل مصر.



الفرع الجديد المتنقل للبنك الأهلي الفرع الجديد المتنقل للبنك الأهلي

خلال إطلاق الفرع الجديد



الفرع المتنقل من الداخل الفرع المتنقل من الداخل





مكان انتظار العملاء في الفرع المتنقل



مكان خدمة العملاء في الفرع المتنقل مكان خدمة العملاء في الفرع المتنقل