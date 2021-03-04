شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المصافي" تتراجع 22% خلال 2020 وإدارتها تُوصي بتوزيع 0.75 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال لشركة المصافي العربية السعودية، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 22.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 13.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 17.2 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 14 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 17.8 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارنخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض توزيعات الارباح المستحقة عن العام الحالي من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "شركة مستثمر فيها" بمبلغ 15.2 مليون ريال مقارنةً بأرباح العام 2020 بمبلغ 22.8 مليون ريال.

وتراجعت المبيعات إلى 16.8 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 21 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة، بقيمة 11.250 مليون ريال عن العام 2020.

وأفادت الشركة، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 15 مليون سهم، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبنسبة 7.5% من قيمة السهم الاسمية.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 6.4 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 8.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.