أوبك+ تقرر اليوم زيادة أو تثبيت إنتاج النفط مع تعافي الأسعار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تجتمع أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن إما الإبقاء على الإنتاج دون تغيير في أبريل نيسان أو زيادته في الوقت الذي يجرون فيه تقييما للارتفاع الذي شهدته مؤخرا أسعار الخام مقابل الضبابية التي تكتنف التعافي الاقتصادي.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط متخطية 60 دولارا للبرميل، يتنبأ بعض المحللين بأن أوبك+ ستزيد الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا ويتوقعون أيضا من السعودية إنهاء خفضها الطوعي الإضافي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا بصورة جزئية أو كلية.

لكن ثلاثة مصادر في أوبك+ قالت لرويترز أمس الأربعاء إن بعض الأعضاء الرئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يقترحون إبقاء إنتاج أوبك+ دون تغيير.

وقالت المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السعودية ستنهي التخفيضات الطوعية أم ستمددها.

ويبدأ وزراء دول أوبك+ اجتماعا في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش وخلاله سيحددون ما إذا كانت أسعار النفط التي ارتفعت من نحو 52 دولارا للبرميل في بداية العام إلى 67 دولارا للبرميل بنهاية الشهر الماضي تبرر رفع الإنتاج أم أن أزمة فيروس كورونا قد توجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي وللطلب على الوقود.

وتصر روسيا على رفع الإنتاج لتفادي ارتفاع الأسعار من جديد بما يدعم إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في أوبك+.

لكن موسكو أخفقت في فبراير شباط في أن ترفع الإنتاج رغم حصولها على الضوء الأخضر لذلك من أوبك+، إذ أثر طقس شتوي قارس على إنتاج الحقول المتقادمة.

وذكر جيه.بي مورجان، نقلا عن دينيس دريوشكين ممثل روسيا في اللجنة الفنية بأوبك+، أن روسيا ترى مبررا لرفع الإنتاج لأن سوق النفط تشهد عجزا يبلغ 500 ألف برميل يوميا.

وقال مصدر مطلع على طريقة التفكير الروسية إن موسكو ترغب في زيادة إنتاجها 0.125 مليون برميل يوميا اعتبارا من أبريل نيسان.

وخفضت أوبك+ الإنتاج بمقدار قياسي العام الماضي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا مع انهيار الطلب بسبب الجائحة. وحتى مارس آذار، ما زالت أوبك+ تخفض الإنتاج بمقدار 7.125 مليون برميل يوميا بما يشكل نحو سبعة بالمئة من الطلب العالمي. وبإضافة الخفض السعودي الطوعي، يصبح إجمالي الخفض 8.125 مليون برميل يوميا.

وقال محللون من آي.إن.جي وإم.يو.إف.جي ومن إس.إي.بي اليوم الخميس إن السوق قد تستوعب بسهولة زيادة في الإنتاج بين مليون ومليون ونصف برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل حتى أنها قد تحتاج إلى المزيد في النصف الثاني من 2021 عندما يتعزز تعافي الاقتصاد من تبعات الجائحة.