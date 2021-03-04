شكرا لقرائتكم خبر عن «ديليفرو» تستعد للإدراج في لندن بقيمة سوقية 10 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة تطبيق توصيل الوجبات الجاهزة «ديليفرو» Deliveroo، الخميس، إنها اختارت لندن لإدراج أسهمها، وهو ما يمثل دفعة كبيرة للقطاع المالي في عاصمة الضباب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت «ديليفرو»، تماشيا مع شركات التوصيل للمنازل الأخرى، ارتفاعا في الطلب بسبب الإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا. ولم يتم تحديد موعد للطرح العام الأولي، في حين يمكن أن تقدر قيمة المجموعة بأكثر من 7 مليارات دولار، بينما قالت «فاينانشال تايمز» إن الشركة تتوقع تقييماً يصل إلى 10 مليارات دولار.

ورحب وزير المالية البريطاني ريشي سوناك بالإعلان الذي يأتي بعد أن فقد القطاع المالي في لندن، المعروف باسم «سيتي»، مؤخرا تاج تداول الأسهم الأوروبية أمام أمستردام بعد «بريكست».

وقال سوناك في التعليقات المدرجة في بيان «ديليفرو»: «المملكة المتحدة هي واحدة من أفضل الأماكن في العالم لبدء الأعمال التجارية وتنميتها وإدراجها - ونحن مصممون على البناء على هذه السمعة الآن وقد غادرنا الاتحاد الأوروبي»..

وقال سوناك إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون «تبحث في هذه الأثناء عن إصلاحات لتشجيع المزيد من النمو العالي والأعمال الديناميكية لإدراجها في المملكة المتحدة».