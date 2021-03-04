شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 4-3-2021، تباينا أمام الريال السعودى ما بين الاستقرار والانخفاض، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين اليابانى والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، ويسجل 1 يورو يسجل 4.51 ريال سعودى و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو، مقابل سعره أمس 4.52 ريال سعودى و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو .

وستقرر أوبك وحلفاؤها اليوم، ما إذا كانوا سيجمدون إنتاج النفط عند مستوياته الحالية أو سيرفعونه قليلا اعتبارا من أبريل في ظل المخاوف من هشاشة التعافي الاقتصادي خلال جائحة كوفيد-19 والتي تخيم على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.51 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.52 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.62 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 207.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 206.78 ريال سعودى.

وفى سياق متصل ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم، متعافية من أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبا الذي سجلته الجلسة الماضية، لكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية الآخذة في الارتفاع واصلت الضغط على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.