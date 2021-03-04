الاقتصاد

أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 4-3-2021، تباينا أمام الريال السعودى ما بين الاستقرار والانخفاض، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين اليابانى والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، ويسجل 1 يورو يسجل 4.51 ريال سعودى و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو، مقابل سعره أمس 4.52 ريال سعودى و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو .

 

وستقرر أوبك وحلفاؤها اليوم، ما إذا كانوا سيجمدون إنتاج النفط عند مستوياته الحالية أو سيرفعونه قليلا اعتبارا من أبريل في ظل المخاوف من هشاشة التعافي الاقتصادي خلال جائحة كوفيد-19 والتي تخيم على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل  4.51 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.52 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل  0.04 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  28.62 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.

 

 

 

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 207.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 206.78 ريال سعودى.

 

وفى سياق متصل ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم، متعافية من أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبا الذي سجلته الجلسة الماضية، لكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية الآخذة في الارتفاع واصلت الضغط على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24بنحو  207.49 ريال  بما يعادل  55.31$

سعر الذهب عيار 22بنحو  190.20 ريال  بما يعادل  50.70$ سعر الذهب عيار 21بنحو 181.56 ريال  بما يعادل  48.40$ سعر الذهب عيار 18بنحو  155.62 ريال  بما يعادل  41.48$ سعر الذهب عيار 14بنحو  121.04 ريال  بما يعادل  32.26$ سعر الذهب عيار 12بنحو  103.74 ريال بما يعادل  27.65$ سعر أوقية الذهببنحو  6,453 ريال بما يعادل  1,720$ سعر جنيه الذهببنحو 1,452 ريال بما يعادل 387.17$ سعر كيلو الذهببنحو 207,489 ريال  بما يعادل 55,309$

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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