شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر
وستقرر أوبك وحلفاؤها اليوم، ما إذا كانوا سيجمدون إنتاج النفط عند مستوياته الحالية أو سيرفعونه قليلا اعتبارا من أبريل في ظل المخاوف من هشاشة التعافي الاقتصادي خلال جائحة كوفيد-19 والتي تخيم على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.51 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.52 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.04 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 28.62 ين ياباني.جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 207.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 206.78 ريال سعودى.
وفى سياق متصل ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم، متعافية من أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبا الذي سجلته الجلسة الماضية، لكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية الآخذة في الارتفاع واصلت الضغط على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
سعر الذهب عيار 24بنحو 207.49 ريال بما يعادل 55.31$سعر الذهب عيار 22بنحو 190.20 ريال بما يعادل 50.70$ سعر الذهب عيار 21بنحو 181.56 ريال بما يعادل 48.40$ سعر الذهب عيار 18بنحو 155.62 ريال بما يعادل 41.48$ سعر الذهب عيار 14بنحو 121.04 ريال بما يعادل 32.26$ سعر الذهب عيار 12بنحو 103.74 ريال بما يعادل 27.65$ سعر أوقية الذهببنحو 6,453 ريال بما يعادل 1,720$ سعر جنيه الذهببنحو 1,452 ريال بما يعادل 387.17$ سعر كيلو الذهببنحو 207,489 ريال بما يعادل 55,309$