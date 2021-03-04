شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة مسقط وحيدة ببورصات الخليج بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء صعود مسقط، فيما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.73% خاسرًا 68 نقطة ليغلق عند مستوى 9242.28 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بعد صعودها 5 جلسات متتالية، بنسبة 0.79% خاسرًا 20.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2569.32 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.12% خاسرًا 6.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5692.748 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 741 مليون درهم ليغلق عند مستوى 802.623 مليار درهم.

كما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.56 نقطة ليغلق عند مستوى 1473.47 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.40% خاسراً 40.26 نقطة ليغلق عند مستوى 10004.19 نقطة، تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% خاسرًا 68 نقطة ليغلق عند مستوى 9242.28 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.96% خاسرًا 251.05 نقطة ليغلق عند مستوى 25914.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 507.3 مليون سهم بقيمة 13.8 مليار ريال.

هبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.11%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.06%، يليه قطاعي إنتاج الأغذية والمرافق العامة بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.60%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.35%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.89%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.33%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.25%.

وقفز 73 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 7.23%، ثم سهم "أيان" بنسبة 7.03%، وتراجع 118 سهماً على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 3.68%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 3.54%، ثم سهم "ينساب" بنسبة 3.43%، فيما تصدر سهم "سابتكو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 570.7 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بعد صعودها 5 جلسات متتالية، بنسبة 0.79% خاسرًا 20.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2569.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 152.8 مليون سهم محققة ما قيمته 236.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3268 صفقة لعدد 36 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.37%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.29%، 0.21%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 7.53%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.56%، وتراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.90%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 4.18%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18 مليون ورقة بقيمة 65.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.34%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.12% خاسرًا 6.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5692.748 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 741 مليون درهم ليغلق عند مستوى 802.623 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 167.6 مليون سهم، بقيمة 955.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 3443 صفقة.

هبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.01%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.09%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 14.9%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 14.87%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 7.02%، وتراجع 17 سهماً على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 4.92%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 4.46%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 263.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.07%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.56 نقطة ليغلق عند مستوى 1473.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 12.22% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 7.19% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 6.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.64% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.30%، وهبط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.64%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 11% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.78% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.30%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.26%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.40% خاسراً 40.26 نقطة ليغلق عند مستوى 10004.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 216.5 مليون سهم بقيمة 466.7 مليون ريال عبر تنفيذ 11.7 ألف صفقة، وتراجع 19 سهماً، وارتفع 25 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.40%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، 0.12%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الصناعات والنقل بنسبة 0.17%، 0.12%، على التوالي.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.55% خاسرًا 31.19 نقطة ليغلق عند مستوى 5653.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.64% خاسرًا 39.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6164.01 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسراً 12.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4649.19 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% خاسراً 17.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4828.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 208 مليون سهم بقيمة 43.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.40%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.87%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.60%، ثم قطاعي العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، 0.41%، على التوالي، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.88%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثامنة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.230% رابحاً 8.224 نقطة ليغلق عند مستوى 3652.760 نقطة، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 945.5 ألف ريال عبر تنفيذ 430 صفقة لعدد 36 سهماً.

وارتفع 13 سهماً على رأسها سهم "سند عمان استثمار" بنسبة 20%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 7.45%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 4.55%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 2.67%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 2.22%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم "الوطنية للتأمين على الحياة والعام" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 282.7 ألف ريال عماني.