شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يعاود الارتفاع – تحليل – 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سيتي جروب (C) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.13% بما يعادل 1.47 نقطة ليستقر على سعر 70.38 دولار.

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 68.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 74.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد