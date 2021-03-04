شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.42% ليخسر السهم 91 سنت ويستقر على سعر 214.91 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 212.60، ليستهدف مستوى المقاومة 233.33.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه