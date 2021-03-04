شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يجني أرباحه – تحليل – 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فورد (F) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليستجمع قواه الإيجابي التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.03% بما يعادل -0.38 نقطة ليستقر على سعر 12.17 دولار.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.14، ليستهدف مستوى المقاومة 13.22.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه