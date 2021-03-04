شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يحلق عالياً – تحليل – 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 3.54% بما يعادل 0.46 نقطة ليستقر على سعر 13.44 دولار، ونلاحظ وسط ذلك عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 13.80 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد