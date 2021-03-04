شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول للارتفاع فى انتظار نتائج اجتماع اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس بعد تراجعه فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ،لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، فى انتظار نتائج الاجتماع الشهري للجنة الوزارية لتحالف أوبك بلس ، من أجل تحديد مستويات الإنتاج خلال نيسان/أبريل المقبل.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 61.94$ ، من مستوى الافتتاح عند 61.09$، وسجل أدنى مستوي عند 60.55$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.5% إلى مستوي 64.85$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.89$ ، وسجل أدنى مستوي عند 63.36$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.7% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3% ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع ،وبدعم آمال تعافي الطلب العالمي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 21.6 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 26 شباط/فبراير ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.3 مليون برميل.

وتعد تلك الزيادة الأسبوعية هي الأكبر على الإطلاق فى تاريخ الولايات المتحدة ، بسبب موجة الطقس البارد الذي ضرب البلاد مؤخرا ،مع انخفاض درجات الحرارة لمستويات لم تصلها منذ عام 1989 ،خاصة فى ولاية تكساس مركز صناعة النفط الأمريكي.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 484.6 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى الأول من كانون الثاني/يناير الماضي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بحوالي 300 ألف برميل يوميا ، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 10.0 مليون برميل يوميا ،مع تحسن حالة الطقس فى تكساس وانطلاق عمليات تشغيل منصات الإنتاج بعد فترة قصيرة من التوقف.

تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" يوم الخميس لمناقشة التطورات الجديدة بالسوق ، والهدف الأساسي تحديد مستويات الإنتاج خلال نيسان/أبريل المقبل.

وخلال اجتماع المجموعة فى 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وافقت الدول الأعضاء فى التحالف على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا فقط اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2021 ، مع الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق وتعديل مستويات الإنتاج.

وعلى حسب اتفاق "نيسان/أبريل" 2020 لخفض المعروض العالمي، كان من المقرر أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.

ويعني القرار الأخير التخلي عن الزيادة المقررة بنحو 2 مليون برميل، على أن تكون إجمالي التخفيضات الجديدة بنحو 7.2 مليون برميل يوميا، يتم مراجعتها شهريا على حسب تطورات السوق.

ومع تحسن مستويات الطلب العالمي على الوقود ،فى ظل تخفيف بعض القيود المرتبطة بفيروس كورونا ، وتسارع وتيرة التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء العالم ، بالإضافة إلى وجود عجز فعلي بالسوق خلال الربع الأول من هذا العام ، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق التحالف على زيادة الإنتاج انطلاقا من الشهر المقبل.

وعلى حسب وكالة "رويترز" قالت مصادر فى تحالف أوبك بلس الأسبوع الماضي إن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا تبدو ممكنة دون زيادة المخزونات.

وفى نفس الإطار من المقرر أن ينتهي الخفض الطوعي فى إنتاج السعودية البالغ مليون برميل يوميا بنهاية هذا الشهر ،ومن غير الواضح حتى الآن إذا ما كانت الرياض ستستعيد كل هذا الإمداد على الفور فى نيسان/أبريل المقبل.