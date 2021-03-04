شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أعلى مستوى فى شهر قبيل تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من أعلى مستوى فى شهر ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بسبب التوترات حول سوق السندات فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبيل تصريحات هامة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى وقت لاحق اليوم.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.3 % إلى مستوى 91.22 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.98 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.97 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى شهر عند 91.39 نقطة ، دعم المكاسب ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

انخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع يوم الخميس مقتضية بهبوط الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتجدد عمليات البيع المفتوحة ، بسبب التوترات حول سوق السندات فى الولايات المتحدة.

سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أواخر الأسبوع الماضي أعلى مستوى فى عام عند معدل 1.563% ،بعد ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات ، الأمر الذي زاد من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى البلاد.

وللحصول على المزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم الأمريكية ومستقبل السياسة النقدية التحفيزية ، يترقب المستثمرين بحلول الساعة 17:05 بتوقيت غرينتش حديث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" فى فعالية عبر الإنترنت تستضيفها صحيفة وول ستريت جورنال.