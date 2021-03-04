شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة أسبوعين وسط تراجع معظم الأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل بالجلسة السابقة ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتراجع معظم أسواق الأسهم العالمية.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 416.7 نقطة ، بفضل الصعود الواسع لأسهم شركات صناعة السيارات.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 5.0% ، بسبب هبوط معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

انخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الخميس خاصة فى اليابان والصين بعد تراجع الأسهم الأمريكية بالِأمس فى وول ستريت ،بسبب ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى فى عام.

وينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم تصريحات هامة لرئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي "جيروم باول" للحصول على المزيد من الأدلة حول مستويات النمو والتضخم فى الولايات المتحدة.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،لتسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.5% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.