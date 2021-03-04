شكرا لقرائتكم خبر عن «لوفتهانزا» تسجل خسائر صافية 6,7 مليار يورو في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «لوفتهانزا» أكبر مجموعة أوروبية للنقل الجوي أنقذتها الدولة من الإفلاس، الخميس أنها منيت بخسائر قياسية بلغت 6,7 مليار يورو في 2020، موضحة أنها تتوقع استمرار الخسائر في 2021 بسبب وباء كوفيد-19 الذي أغرق القطاع في أزمة غير مسبوقة.

وخفضت مجموعة الطيران التي لم تعمل سوى بـ31% من طاقتها العام الماضي، تقديراتها للطلب لعام 2021 بسبب انتعاش أبطأ في قطاع السفر. وأكدت أنها لا تتوقع العودة إلى 90% مما كانت عليه منتصف 2019 قبل «منتصف العقد». (أ.ف.ب)