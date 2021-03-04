شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان ترفع سقف التحدي في وجه الصين في «أشباه الموصلات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة الاقتصاد في تايوان، إن بلادها ستظل قادرة على المنافسة في مجال أشباه الموصلات حتى مع تكثيف الصين لطموحاتها في صناعة الرقائق. ووصفت وانج مي هوا، في مقابلة مع «سي إن بي سي»، شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية العملاقة، بأنها قادرة على المنافسة عالمياً، نظراً لاختراقاتها التقنية. وقالت الوزيرة إن تايوان ستواصل تطوير صناعة أشباه الموصلات لديها، وستظل قادرة على المنافسة على المدى القصير، مؤكدة أن قطاع صناعة الرقائق في تايوان قوي وقد تطور على مدى العقود الماضية. وأشارت وانج أيضاً إلى أن الشركات المحلية تبذل قصارى جهدها لتلبية الطلب على رقائق السيارات وسط النقص العالمي. فقد أدى إغلاق «كوفيد ـ 19» العام الماضي إلى زيادة الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية، مما أدى إلى حدوث عجز في قطاع أشباه الموصلات. ونتيجة لذلك، اضطرت بعض شركات صناعة السيارات إلى خفض الإنتاج أو إيقافه. إلى ذلك قالت «رويترز»، إن صادرات تايوان قفزت في يناير/كانون الثاني بنسبة 37% تقريباً، على أساس سنوي لتصل إلى 34.27 مليار دولار في أعلى رقم شهري على الإطلاق، وهو ما اعتبرته وانج أداء رائعاً ليس فقط في التكنولوجيا العالية؛ بل في العديد من القطاعات الأخرى بما في ذلك صناعة المنسوجات البتروكيماوية والآلات. (وكالات)