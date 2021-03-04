شكرا لقرائتكم خبر عن دبي وأبوظبي بين 5 مدن الأفضل للانتقال والعمل فيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة

حلّت دبي في المركز الثالث وأبوظبي في المركز الخامس على مستوى العالم كأكثر المدن المفضلة للانتقال إليها والعمل في عام 2021، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة الاستشارات الإدارية «بوسطن كونسلتنج جروب» وتحالف التوظيف العالمي «ذا نتورك» في الربع الأخير من العام الماضي. وبحسب ذلك، يُنظر إلى كندا الآن على أنها الوجهة الأكثر تفضيلاً للعمال الأجانب، مع تراجع الولايات المتحدة إلى المركز الثاني وأستراليا ثالثة. وعلى صعيد المدن جاءت لندن في المركز الأول تلتها أمستردام ودبي ثالثة. يقارن المسح بين الوجهات التي قامت بعمل أفضل من حيث إدارة واحتواء الوباء، وحال الأنظمة الاجتماعية والثقافية، واعتماد المزيد من السياسات الوطنية، ونسبة الاضطرابات الاجتماعية. وعليه تقدمت دبي وأبوظبي على مدن عدة مثل برلين وطوكيو وسنغافورة ونيويورك وبرشلونة وسيدني عندما يتعلق الأمر باختيار وجهة للانتقال إليها والعمل في أي ظرف. كما يعد الاستطلاع، الذي شمل 209 آلاف شخص في 190 دولة، جزءاً من تقرير أوسع يتحدث عن اتجاهات القوى العاملة بعنوان: «فك تشفير المواهب العالمية في الموقع الفعلي والافتراضي».