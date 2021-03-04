الأمير فيليب يخضع لعملية جراحية لمعالجة مشكلة في القلب

لندن - أ ف ب

أعلن قصر باكنغهام أن الأمير فيليب (99 عاماً) زوج الملكة إليزابيث الثانية الموجود في المستشفى منذ أكثر من أسبوعين بسبب إصابته بالتهاب، قد خضع «لعملية تكللت بالنجاح» لمعالجة مشكلة في القلب شخّصت لديه سابقاً.

وأوضح القصر في بيان أن دوق إدنبره الذي نُقل الاثنين إلى مستشفى القديس برثولماوس، خضع، الأربعاء، لعملية ناجحة بسبب مشكلة في القلب كانت موجودة لديه.

وأضاف البيان، أن الأمير سيمكث في المستشفى أياماً عدة لكي يتلقى العلاج ويرتاح ويستعيد عافيته.

وأدخِل الأمير فيليب إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في 16 فبراير/شباط وعولج من التهاب، ثم نقل إلى مستشفى آخر لإجراء فحوص للقلب، ما أثار مخاوف من تدهور حالته الصحية. ويقع هذا المستشفى قرب كاتدرائية القديس بولس في وسط لندن، ويضم أكبر خدمة متخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية في أوروبا.

وقالت كاميلا زوجة الأمير تشارلز في وقت سابق، إن الحالة الصحية للأمير فيليب تتحسن بشكل طفيف، وأضافت دوقة كورنوال: «يتألم في بعض الأحيان، ونحن نحتفظ بالأمل».

وكان الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية قد أدخل المستشفى «احترازياً» في 16 فبراير/شباط بسبب وعكة صحية، وأعلن قصر باكينغهام بعد بضعة أيام أن إدخاله المستشفى ناجم عن إصابته بالتهاب لم تكشف تفاصيله.

وقد زاره ابنه الأمير تشارلز وريث العرش، في المستشفى، كما أكد حفيده الأمير وليام الأسبوع الماضي، أن دوق إدنبره في وضع صحي جيد، وأطباؤه يتابعون وضعه عن كثب.

وقد اعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في أغسطس/آب 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952، ويواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.

وفي يونيو/حزيران 2017، أدخل الأمير فيليب المستشفى؛ حيث أمضى ليلتين إثر «التهاب متصل بمرض تم تشخيصه سابقاً»، وخضع لعملية جراحية في الورك سنة 2018.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، تعرض لحادث سيارة بعدما اصطدمت مركبته من نوع «لاند روفر» بسيارة أخرى لدى الخروج من ساندرينغهام، ما أدى إلى انقلاب سيارته، وقد نجا من الحادثة، لكنه تخلى على إثرها عن رخصة القيادة.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، أدخل مستشفى إدوارد السابع؛ حيث أمضى أربع ليال «تحت المراقبة بسبب مشكلات صحية جرى تشخيصها سابقاً»، بحسب الدوائر الملكية البريطانية.

وسيحتفل الأمير فيليب بعيد ميلاده المئة يوم 10 يونيو/حزيران.