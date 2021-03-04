شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس.. ويسجل 48.85 جنيه فى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 4-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.85 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع، مقابل 48.89 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.58 جنيه للشراء، 51.97 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على نحو أشد حدة من المتوقع في يناير إذ تسبب إغلاق متاجر في إطار قيود لمكافحة فيروس كورونا ومبيعات فاترة في الشتاء إلى فرض ضغوط على إنفاق المستهلكين على السلع عدا الأغذية والمشتريات عبر الإنترنت.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.58 جنيه للشراء.

51.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى48.85 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.89 جنيه.

52.05 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.85 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس51.52 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.79 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.93 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.45 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.