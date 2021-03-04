شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة مسقط للجلسة الثامنة.. وإلغاء إدراج "الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثامنة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.230% رابحاً 8.224 نقطة ليغلق عند مستوى 3652.760 نقطة، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 945.5 ألف ريال عبر تنفيذ 430 صفقة لعدد 36 سهماً.

وارتفع 13 سهماً على رأسها سهم "سند عمان استثمار" بنسبة 20%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 7.45%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 4.55%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 2.67%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 2.22%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم "الوطنية للتأمين على الحياة والعام" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 282.7 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، إدراج أسهم زيادة رأسمال شركة عمان للاستثمارات والتمويل من 200 مليون سهم إلى 237 مليون سهم بعدد أسهم مجانية 37 مليون سهم بسعر ريال عماني للسهم، في السوق النظامية، بعد قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر عام 2020 المتعلق بزيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص لصالح مساهمي الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة (الشركة المندمجة).

كما أعلنت سوق مسقط، إلغاء إدراج الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة من سوق المتابعة، بعد قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر بحل واندماج الشركة مع شركة عمان للاستثمارات والتمويل.