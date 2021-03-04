شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبو ظبى تتراجع بنسبة 0.12% بجلسة الخميس.. ورأس المال يخسر 741 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.12% خاسرًا 6.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5692.748 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 741 مليون درهم ليغلق عند مستوى 802.623 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 167.6 مليون سهم، بقيمة 955.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 3443 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.01%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.09%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 14.9%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 14.87%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 7.02%، وتراجع 17 سهماً على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 4.92%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 4.46%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 263.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.07%.

في سياق متصل أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الخميس، وتم اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 20.58 فلس للسهم الواحد من صافي أرباح العام 2020 مشروطًا بموافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية المصرفية، ودعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد يوم الأحد الموافق 4 إبريل بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وقبول استقالة خميس محمد بوهارون الشامسي من عضويته في مجلس إدارة المصرف، منوهة إلى أن خميس كان عضوًا في مجلس إدارة المصرف على فترات متولية منذ سبتمبر 2007 ولغاية 4 مارس الجاري.

في سياق آخر أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية، النتائج المالية لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 3.776 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 352 مليون درهم لعام 2020 مقارنةً بإيرادات بلغت 2.811 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 181 مليون درهم في 2019، ونتيجة لذلك ارتفع العائد على السهم من 0.72 درهم في عام 2019 إلى 1.41 درهم في عام 2020، واقترح أعضاء مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 0.25 درهم إمارات بإجمالي 62.5 مليون درهم لعام 2020.