شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبو ظبى تتراجع بنسبة 0.12% بجلسة الخميس.. ورأس المال يخسر 741 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر
وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.01%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.09%.
وارتفع 15 سهماً ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 14.9%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 14.87%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 7.02%، وتراجع 17 سهماً على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 4.92%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 4.46%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 263.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.07%.
في سياق آخر أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية، النتائج المالية لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 3.776 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 352 مليون درهم لعام 2020 مقارنةً بإيرادات بلغت 2.811 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 181 مليون درهم في 2019، ونتيجة لذلك ارتفع العائد على السهم من 0.72 درهم في عام 2019 إلى 1.41 درهم في عام 2020، واقترح أعضاء مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 0.25 درهم إمارات بإجمالي 62.5 مليون درهم لعام 2020.