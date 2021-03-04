انخفاض حاد لمبيعات تجزئة منطقة اليورو فى يناير

القاهرة - سامية سيد - انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على نحو أشد حدة من المتوقع في يناير إذ تسبب إغلاق متاجر في إطار قيود لمكافحة فيروس كورونا ومبيعات فاترة في الشتاء إلى فرض ضغوط على إنفاق المستهلكين على السلع عدا الأغذية والمشتريات عبر الإنترنت.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو تراجعت 5.9 بالمئة في يناير على أساس شهري و6.4 بالمئة على أساس سنوي. وكان استطلاع لرفينيتيف قد توقع أن يكون متوسط التراجع بنسبة 1.1 بالمئة و1.2 على الترتيب.

وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ 1.1 بالمئة في ذلك الشهر لكن مبيعات السلع غير الغذائية، عدا وقود السيارات، تراجعت 12.0 بالمئة. وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت 7.1 بالمئة.

وفي بيان منفصل، ذكر يوروستات أن معدل البطالة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 8.1 بالمئة في يناير كانون الثاني دون تغيير عن ديسمبر، الذي شهد تعديلا بالخفض للنسبة المعلنة سابقا عند 8.3 بالمئة.

وإجمالا، ارتفع عدد العاطلين عن العمل ثمانية آلاف إلى 13.28 مليون.

وقبل عام، بلغ المعدل 7.4 بالمئة. ولم يرتفع المعدل على نحو حاد خلال الجائحة بسبب برامج لدعم الوظائف أبقى على توظيف العمالة حتى حين كانت الشركات مغلقة.