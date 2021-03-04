شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي لبورصة البحرين بختام الأسبوع بضغوط هبوط 5 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.56 نقطة ليغلق عند مستوى 1473.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 12.22% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 7.19% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 6.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.64% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.30%، وهبط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.64%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 11% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.78% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.30%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.26%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

في سياق متصل أعلنت شركة مجموعة فنادق الخليج، اجتماع مجلس الإدارة، يوم 28 فبراير الماضي، وتم التوصية بتوزيع الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 على المساهمين المسجلة أسمائهم في سجل الشركة في تاريخ الاستحقاق، وتخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة المقبل، وتوزيع 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 10 فلسًا للسهم الواحد ما مجموعه 2.3 مليون دينار بحريني.

في السياق ذاته أعلنت مجموعة البركة المصرفية، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 25 مارس الجاري، لقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 مارس عام 2020 والمصادقة عليه، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والمصادقة عليها، الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين الشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 6.7 مليون دولار أمريكي، وترحيل مبلغ 59.9 مليون دولار أمريكي للأرباح المستبقاة، والموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

في سياق منفصل أعلنت شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، تعيين دومنيك كارول قائمًا بأعمال المدير العام لدى الشركة اعتبارًا من أول مارس، وذلك بسبب انتقال بسام الوردي من منصب المدير العام لدى الشركة اعتبارًا من يوم 28 فبراير الماضي إلى شركة المشروع المشترك في منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة البحرين للأسواق الحرة.