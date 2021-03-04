شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق حاجز 1,700$ والأنظار على تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتماسك فوق الحاجز النفسي عند 1,700$ للأونصة ،وفوق أدنى مستوى فى تسعة أشهر ، بدعم تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، قبيل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,721.29$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,710.37$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,706.37$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.6% ،وسجل أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 1,702.02$ للأونصة ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس قرابة 2.5% إلى معدل 1.45% ، يأتي هذا التراجع ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد صعود قوى بالأمس بلغ أكثر من 6.5% ، ويظل العائد قرب أعلى مستوى فى عام عند معدل 1.563%.

وانخفضت أسعار الذهب على نطاق واسع بالفترة الأخيرة ، بسبب تراجع جاذبية المعدن الثمين ، فى ظل الصعود الكبير فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية ،وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

بحلول الساعة 17:05 بتوقيت غرينتش يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" عن الاقتصاد الأمريكي فى فعالية عبر الإنترنت تستضيفها صحيفة وول ستريت جورنال.

حيث من المتوقع أن يقدم باول المزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم الحالية فى الولايات المتحدة ، والتي كانت السبب المباشر فى القفزة الأخيرة فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية ،والمزيد من التقييم للاقتصاد الأكبر فى العالم قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل للاحتياطي الاتحادي فى 13 آذار/مارس الجاري.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.74 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,082.38 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 8 أيار/مايو 2020.