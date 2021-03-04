شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات ترفع أرباح "أسمنت الجنوبية" 32.5% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 32.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 609 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 643 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 628 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 483 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة إيرادات المبيعات للعام 2020 بنسبة 27.15% مقارنةً بالعام السابق، وزيادة كمية المبيعات للعام الحالي بنسبة 23.70% مقارنة بالعام 2019.

وفي المُقابل، انخفضت تكاليف التمويل للعام 2020 بنسبة 23.31% مقارنة بالعام 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 1.7 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.3 مليار ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 468 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 301 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.