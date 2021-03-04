شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أرباح "بوان" للارتفاع 238.6% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال لشركة بوان، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 238.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 90.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 26.6 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 123.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 52.7 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع إجمالي الدخل متأثراً بارتفاع الإيرادات، وانخفاض تكاليف التمويل ومصاريف التشغيل وارتفاع الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من انخفاض أرباح استبعاد وتقييم الإستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وارتفاع مصاريف الزكاة وخسائر الانقطاع في أحد الأنشطة التشغيلية.

وارتفعت المبيعات إلى 2.4 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 2.2 مليار ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 60.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 21.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.