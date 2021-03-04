شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الأندلس العقارية" تتراجع 78% في 2020 وإدارتها تُوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الأندلس العقارية، المُعلنة اليوم الخميس، انخفاضاً في الأرباح بنسبة 77.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 14.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 64.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 48.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 104.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض إيرادات قطاعي التجزئة والضيافة نتيجة تكوين مخصصات خصومات لمستأجري المولات والمراكز التجارية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هذا برغم الارتفاع في إيرادات قطاع المكاتب، هذا الأمر مجتمعا أدى الى انخفاض مجمل الربح.

وتراجعت المبيعات إلى 167.8 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 176.1 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة شركة الأندلس العقاریة بتوزیع ارباح نقدیة على المساھمین عن السنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2020، بقيمة 35 مليون ريال، موزعة على عدد 70 مليون سهم، بواقع 0.5 لايال للسهم، وبما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 8.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 50 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.