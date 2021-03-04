شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في مسار جانبي منذ الصباح ولا يزال عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 0.7755 والمقاومة 0.7835، وبالتالي فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد المستويات المذكورة لتحديد وجهته التالية بشكل أوضح.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7720 والمقاومة 0.7910

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي