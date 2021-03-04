شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الهابط الآن ليتذبذب عند المتوسط المتحرك 50، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق 63.75 ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيمد التداولات السلبية لزيارة مستوى 62.40 قبل العودة للارتفاع من جديد، بينما يتواجد الهدف الرئيسي الأول للموجة الصاعدة المتوقعة عند 66.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.50 والمقاومة 66.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد