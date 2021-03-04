شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً للدعم المحوري 61.10 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، لتبقى توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة حتى الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر للتوجه نحو 63.76 الذي يمثّل هدفنا التالي، مع التذكير بأن كسر 61.10 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستوى 60.00 قبل استئناف المحاولات الإيجابية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد