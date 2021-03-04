شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ليختبر دعم القناة الصاعدة، بانتظار مزيد من الانخفاض لكسر هذا الدعم وتأكيد استمرار الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على تشكّل نموذج الرأس والكتفين الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار التوجه نحو مستويات 1.3775 ثم 1.3665 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.4000 لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3840 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط