بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 31.19 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 19ر31 نقطة ليبلغ مستوى 32ر5653 نقطة بنسبة هبوط بلغت 55ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر208 مليون سهم تمت عبر 10359 صفقة نقدية بقيمة 6ر43 مليون دينار (نحو 5ر139 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر12 نقطة ليبلغ مستوى 19ر4649 نقطة بنسبة هبوط بلغت 27ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر133 مليون سهم تمت عبر 5313 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 مليون دينار (نحو 6ر33 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر39 نقطة ليبلغ مستوى 01ر6164 نقطة بنسبة هبوط بلغت 64ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر75 مليون سهم تمت عبر 5046 صفقة بقيمة 1ر33 مليون دينار (نحو 9ر105 مليون دولار).

في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 6ر17 نقطة ليبلغ مستوى 39ر4828 نقطة بنسبة هبوط بلغت 36ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر100 مليون سهم تمت عبر 3750 صفقة نقدية بقيمة 4ر8 مليون دينار (نحو 8ر26 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (فجيرة أ) و(الأولى) و(بوبيان ب) و(المنار) أما شركات (وطني) و(بيتك) و(زين) و(هيومن سوفت) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (تحصيلات) و(فنادق) و(أرزان) و(مينا) الأكثر انخفاضا.