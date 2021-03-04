شكرا لقرائتكم خبر عن «القرية العالمية» تحقق الرقم القياسي الـ 16 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمكنت القرية العالمية، من تحقيق رقم جديد في غينيس للأرقام القياسية، مقتربة من هدفها في تحقيق 25 رقماً قياسياً في إطار احتفالاتها بموسم اليوبيل الفضي، محققة 16 رقماً حتى الآن. نجح فريق القرية العالمية في تحقيق الرقم «أكبر عدد من الأشخاص يحملون لافتة توجيهية في فيديو واحد» كجزء من المبادرات المؤسسية التي أطلقتها الوجهة لتحفيز الموظفين والشركاء على أخذ التطعيم. وساهم في تحقيق هذا الرقم أكثر من 60 عضواً من فريق العمل في القرية العالمية، الذين شاركوا في مكالمة فيديو خاصة لدعم حملة التطعيم وتحفيز الآخرين على المشاركة، تماشياً مع مبادرة الوجهة لتوفير بيئة صحية وخالية من وباء كوفيد-19 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان تحقيق الرقم قد نجح بعد أن حمل كل المشاركين في المكالمة لافتة كتب عليها «لقد تلقيت التطعيم- وأنت هل تلقيته؟». وتتسارع جهود القرية العالمية لتطعيم جميع الموظفين والعاملين فيها تزامناً مع دعمها لحملة التطعيم الوطنية لدولة الإمارات للوقاية من وباء كوفيد-19 منذ إطلاقها، حيث شجعت موظفيها وشركائها على تلقي اللقاح وحماية أنفسهم وضمان صحة عائلاتهم ومجتمعاتهم ورفاهيتها. وكانت الوجهة العائلية مسبقاً قد استضافت مخيم خاص بجميع العاملين معها وعائلاتهم للحصول على اللقاح. تستمر القرية العالمية بالترحيب بضيوفها يومياً في الموسم 25 إبتداءً من الساعة 4 عصراً لغاية 18 أبريل 2021.