شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأسترالي: المحادثات مع «فيسبوك» كانت «مطولة وصعبة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج لـ «سي إن بي سي» «إن المفاوضات مع «فيسبوك» حول قانون الإعلام الجديد في البلاد كانت طويلة الأمد وصعبة للغاية، لكن في النهاية تمكنا من حل الخلافات الدائرة». وأقر البرلمان الأسترالي الأسبوع الماضي القانون الذي يطالب شركات التقنية مثل «فيسبوك» و«جوجل» بالدفع لوسائل الإعلام والناشرين لربط محتواهم في موجز الأخبار أو في نتائج البحث. وقبل تمرير القانون قامت فيسبوك، وبرد انتقامي، بمنع المستخدمين الأستراليين من مشاهدة محتوى الأخبار ومشاركته على منصتها. وهي خطوة انتقدتها الحكومة الأسترالية بشدة، ما اضطر عملاق التواصل الاجتماعي للعدول عن موقفه لاحقاً بعد أن توصل الجانبان إلى اتفاق. وأضاف فرايدنبرج: «شعرنا بخيبة أمل شديدة بسبب تصرفات فيسبوك الأخيرة، ولكن منذ ذلك الوقت، تحدثنا وعملنا على حل خلافاتنا وتوصلنا إلى موقف مرضٍ للطرفين». يرى أمين الخزانة الأسترالية بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، على الرغم من طول المفاوضات وصعوبتها. وبأن هناك دولاً أخرى تراقب التطورات المتعلقة بقانون الإعلام الجديد في أستراليا. حيث قال: «جعل تمرير القانون أستراليا الدولة الأولى التي يمكن فيها لمحكم معين من قبل الحكومة أن يقرر السعر النهائي الذي يتعين على المنصات الرقمية أن تدفعه للناشرين والشركات الإعلامية».